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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 26日 星期一 08:43 BJT

梁振英当选香港特首 7月1日履新

香港第四届行政长官选举於周日结束，前行政会议召集人梁振英在首轮投票中取得689票，击败对手唐英年和何俊仁当选，将於7月1日履新。本次选举共有1,132名选举委员投票，投票率为94.89%。而另外两名候选人何俊仁和唐英年分别获得76票和285票。路透

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