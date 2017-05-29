联华超市约2亿股内资股将转予阿里巴巴 停牌前劲升逾20%

路透香港5月29日 - 中国超市营运商--联华超市(0980.HK)周一称，其约2亿股内资股将转让予阿里巴巴(BABA.N)，联华超市股份将于下午恢复买卖，今早停牌前股价飚升逾两成。

据中午发出的公告，联华超市其中一名主要股东上海易果电子商务有限公司上周五（26日）订立协议，同意向阿里巴巴（中国）网络技术出让其所持联华超市约2.02亿股内资股股份（占联华超市已发行股本的18%），同时向上海百联集团(600827.SS)出让联华超市约2,239万股或2%的股份。

不过，联华以及百联集团的公告均没有披露股份转让价格及原因。

联华今早盘中一度大涨34%，触及4.21港元，为自2015年9月初以来高位。该股于10时42分起停牌，停牌前报3.83港元，升幅22%。

今年2月，阿里巴巴与百联集团结成战略伙伴关系，在线上业务增势放缓之际发力进军实体零售业，双方将在全业态融合创新、高效供应链整合、支付金融互联、物流体系协同等六个领域展开全方位合作，阿里巴巴的新零售战略渐清晰。（完）

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