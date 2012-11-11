辽宁锦州将借明年举办世界园林博览会探索经济转型

路透北京11月10日电---位於中国东北的三线城市辽宁锦州市,明年将举办一个世界级园林博览会,借此提升当地旅游等服务业,为这个传统工业城市探索经济转型之路.

无论是气候土壤等自然条件,还是基础设施,当地要举办这个博览会,难度不算小.不过锦州市委书记王文权在参加中共十八大间隙对记者表示,这个博览会将有利於提升城市知名度,加速建设锦州新城区,拉动沿海经济区域带的发展.

博览会园址将在锦州沿海的滩涂、盐碱地及废弃地上兴建,占地7平方公里.世博园的建设,将使锦州沿海岸的400平方公里碱滩,价值大大提升,部分地块的出让价值已提升三倍.

但主办方面临的难题亦不少:在冬季极端气温可达零下20度,盐碱度相当高的海边种花植树;常住人口仅100万人,却要在半年中接待1,000万游客;当地仅一个军民合用机场,国际航班尚不能直达.

"我们要把沉睡千年的滩涂和盐田利用起来....但是要在海边植树种植物,风险极大,挑战极大."他说.

锦州市政府此次投入17亿元人民币,负责世博园区的基础设施建设,而地面园林景观及花草树木,由冠名赞助及部分公司采用BT(建设+移交)模式承建,例如北京东方园林(002310.SZ)中标部分区域的绿化及园林景观,合同价值8亿元.

中共十八大报告提到,未来要推进经济结构战略性调整,要优化产业结构,促进区域协调发展,要推动服务业特别是现代服务业发展壮大.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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