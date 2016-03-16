辽宁省人大常委会副主任王阳等因涉嫌严重违纪接受调查--中纪委

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月16日 - 中国中央纪委监察部网站周三刊登消息称，辽宁省人大常委会副主任王阳、浙江省宁波市委副书记卢子跃因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委公布的王阳的简历显示，其曾于2004-2007年任辽宁省委副秘书长，2013年初当选辽宁省人大常委会副主任。
中纪委公告并显示，卢子跃现任浙江省政府党组成员，宁波市委副书记、市长、市政府党组书记，此前曾任浙江省副省长、省政府党组成员等职务。
今年两会伊始，十二届全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员王珉因涉嫌严重违纪接受组织调查。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。