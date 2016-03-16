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时事要闻 | 2016年 3月 16日 星期三 16:21 BJT

辽宁省人大常委会副主任王阳等因涉嫌严重违纪接受调查--中纪委

路透北京3月16日 - 中国中央纪委监察部网站周三刊登消息称，辽宁省人大常委会副主任王阳、浙江省宁波市委副书记卢子跃因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

中纪委公布的王阳的简历显示，其曾于2004-2007年任辽宁省委副秘书长，2013年初当选辽宁省人大常委会副主任。

中纪委公告并显示，卢子跃现任浙江省政府党组成员，宁波市委副书记、市长、市政府党组书记，此前曾任浙江省副省长、省政府党组成员等职务。

今年两会伊始，十二届全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员王珉因涉嫌严重违纪接受组织调查。（完）

(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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