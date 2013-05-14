廖永远出任中石油集团总经理兼董事

沪综指震荡收跌 热点板块出现获利了结市场转趋谨慎
路透北京4月14日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日沪综指全天单边震荡下行，并接连失守10日和20日均线。雄安新区龙头个股停牌自查，致其他相关概念股出现获利了结，粤港澳湾区板块亦出现抛压，市场缺乏新的热点，投资者心态趋于谨慎，短线大盘料出现回调整理。
路透北京5月14日 - 中国石油天然气集团公司周二公布，根据国务院决定，由副总经理廖永远出任集团公司总经理，并担任公司董事。
廖永远目前在中国石油集团旗下上市公司--中国石油(0857.HK)(601857.SS)任董事、副总裁。
中国石油集团公司前总经理周吉平今年4月转任董事长，而前任董事长蒋洁敏此前已出任国务院国资委主任一职。
生于1962年的廖永远在中国石油天然气行业拥有近30年的工作经验，于2004年1月起任中国石油集团总经理助理，2005年11月起被聘任为中国石油副总裁，2007年2月起任中国石油集团副总经理，2007年7月起兼任中国石油集团安全总监。2008年5月起被聘任为中国石油董事。（完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透上海4月14日 - 中国央行周五公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。
路透北京4月14日 - 中国北京市住建委、北京市规划和国土资源管理委员会周五联合下发通知称，为做好本市企业自持商品住房租赁管理工作，规定房地产开发企业自持商品住房应全部用于对外租赁,不得销售；企业持有年限与土地出让年限一致，对外出租单次租期不得超过10年。