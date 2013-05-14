廖永远出任中石油集团总经理兼董事

廖永远目前在中国石油集团旗下上市公司--中国石油(0857.HK)(601857.SS)任董事、副总裁。

生于1962年的廖永远在中国石油天然气行业拥有近30年的工作经验，于2004年1月起任中国石油集团总经理助理，2005年11月起被聘任为中国石油副总裁，2007年2月起任中国石油集团副总经理，2007年7月起兼任中国石油集团安全总监。2008年5月起被聘任为中国石油董事。（完)