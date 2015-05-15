银行在对操纵外汇认罪前要求豁免 推迟达成和解时间--消息

路透纽约5月14日 - 知情人士称，银行业者在对操控外汇的刑事指控认罪前，希望获得美国监管当局保证不会被禁止从事特定业务，这导致和解达成的时间推后。

摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)及瑞银集团UBSG.VX的母公司或主要金融单位可能对操纵外汇谋取利益的指控认罪，这是史无前例的举动。

这些银行也纷纷要求美国证券交易委员会(SEC)或其他联邦监管部门予以豁免，因为认罪会引发一些后果，包括剥夺管理养老金计划，或轻易筹资的资格。

在以往，通常可轻松取得豁免的资格。然而，过去一年来这种做法变得具有争议性，尤其SEC。民主党委员Kara Stein批评该机构轻易批准请求，对于惯犯过于手软。

在SEC五名委员中磋商部份赦免可能有一定的挑战性，因为这些银行当中以往多半曾违反刑法或民法。

知情人士称，其中很多银行希望获得SEC豁免，继续以“知名成熟发行人”(WKSI)身份运营，以便他们能够有效地出售股票和债券。这一称号可以使上市公司绕开SEC审批，直接进行筹资，流程上自然更方便快捷。

其中几位知情人士表示，一些银行还寻求另外一项豁免，即保有安全港的能力，以规避做出前瞻性陈述时面临的集体诉讼风险。

消息人士称，所涉及银行还在寻求允许他们继续从事共同基金业务的豁免。

至少一部分在汇率操纵调查中涉及到的豁免将需要由SEC五名理事投票表决。目前尚未确定具体表决日期，几名知情人士称。

其中两名知情人士表示，认罪协议可能最高下周宣布，还表示不是所有处罚都已板上钉钉。

美国司法部发言人Peter Carr拒绝就协议时间表或可能延迟的理由发表评论。花旗、摩根大通、苏皇和瑞银均未回应路透的置评请求。巴克莱发言人则拒绝置评。(完)

(编译 王丽鑫/刘秀红；审校 龚芳/白云)

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