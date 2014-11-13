独家：纽约监管机构在巴克莱安装监控器 调查汇市操纵问题--消息

路透纽约11月12日 - 熟悉情况的消息人士对路透表示，纽约银行业监管机构已经在巴克莱(BARC.L)安装监控器，以调查该行是否在外汇交易市场存在不当行为。

纽约州金融局此前寻求在巴克莱安装监控器。

消息人士称，监控器由专业的金融咨询公司Devon Capital提供。

巴克莱并未参加周三公布的与英国金融市场行为监管局(FCA)和美国商品期货交易委员会(CFTC)就外汇操纵问题的集体和解。

欧美监管机构在进行了长达一年的全球调查后，决定对六家大银行共计处以43亿美元罚款，因为这些银行未能阻止旗下交易员操纵汇市。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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