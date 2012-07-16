同业Libor涉案情节将使巴克莱获相对合理评价--文件

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透伦敦7月15日电---据巴克莱银行(BARC.L)高管对职员发表的评论,巴克莱认为,随着其它对手银行也因利率操纵丑闻而遭到处罚,近期重创巴克莱的利率操纵丑闻将得到相对合理的看待.
"随着其它银行与当局和解,其中的细节得以公开,以及各种政府调查揭露更多原委,我们的处境最终将得受到正确的看待,"巴克莱执行委员会周五在一份致雇员的备忘录中称.
他们承认,在巴克莱因操纵利率被美英两国罚款4.5亿美元之後,客户、顾客、股东、以及监管者感到失望是合理的.
不过巴克莱银行淡化了有关将出售或拆分投行部门,或大幅调整策略的揣测.
巴克莱表示:"在近期事件之前,我们的战略和业务模式是适合巴克莱的,而现在仍然是适合巴克莱的."
巴克莱证实了这份备忘录的真实性.备忘录由董事长Marcus Agius和公司执行委员会发出.
巴克莱称,由於此事件,其声誉和领导层付出了惨痛的代价.该事件造成该行执行长Bob Diamond辞职,董事长Agius也将在新领导层选出後离任.
备忘录还称,目前的任务是重振声誉,对此来说任命新的董事长和执行长是至关重要的,但"这些程序不能仓促完成".(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
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