巴克莱在Libor操纵案後对员工采取惩戒措施

路透伦敦10月31日电---巴克莱(BARC.L)新任执行长詹金斯周三表示,自公司对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案进行"非常严格"的内部调查之後,已经有员工被解雇和追回薪资,公司还采取了其他惩戒措施.

"某些情况下,这导致有人被公司解雇,有些情况下,公司会采取惩戒措施.当然根据个人的参与程度,也会要求赔偿,"詹金斯在记者会上表示.

他拒绝透露针对多少员工采取了措施.6月巴克莱因操纵LIBOR被美国和英国的监管机构开出4.5亿美元的罚单.在周三公布季度财报时,巴克莱表示美国监管机构又在对其展开两项新调查.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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