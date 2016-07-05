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国际财经 | 2016年 7月 5日 星期二 10:20 BJT

巴克莱三名前交易员因操纵LIBOR利率被判有罪

路透伦敦7月4日 - 伦敦一陪审团认定三名前巴克莱(Barclays)(BARC.L)交易员有罪，共谋欺诈性操纵全球指标利率。这对初级银行业人士发出严厉警示，也是英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)取得的重大胜利。

巴克莱发言人拒绝置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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