巴克莱三名前交易员因操纵LIBOR利率被判有罪

路透伦敦7月4日 - 伦敦一陪审团认定三名前巴克莱(Barclays)(BARC.L)交易员有罪，共谋欺诈性操纵全球指标利率。这对初级银行业人士发出严厉警示，也是英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)取得的重大胜利。