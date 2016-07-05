巴克莱三名前交易员因操纵LIBOR利率被判有罪

达沃斯论坛：特朗普顾问称需对强势美元相关风险保持警惕
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透伦敦7月4日 - 伦敦一陪审团认定三名前巴克莱(Barclays)(BARC.L)交易员有罪，共谋欺诈性操纵全球指标利率。这对初级银行业人士发出严厉警示，也是英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)取得的重大胜利。
巴克莱发言人拒绝置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。