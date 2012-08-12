英国金融服务监管局提出Libor利率改革提案

英国2016年第四季GDP增速创一年最快 但全年增长率下修
路透伦敦2月22日 - 英国国家统计局周三公布的修正数据显示，2016年第四季英国经济增速创下一年来最快，并高于初值，这表明英国退欧并未马上给经济带来不良影响。
路透伦敦8月10日电---英国监管官员周五提出针对重建伦敦银行间拆放款利率(Libor)公信力的提议,称Libor指标利率已不再"与目的相称",必须予以改变或取代.
英国金融服务监管局(FSA)的初步检讨是改革Libor的第一项具体行动.Libor操纵丑闻已波及多家跨国银行,损害欧美监管机构信誉.
"Libor现有架构及治理已不再与目的相称,需要改革,"FSA主管官员Martin Wheatley称.
他在一场彭博新闻活动表示,其他市场指标也在进行检讨,从油价、黄金到股价皆有.
Wheatley明确提议,在某些情况下,应该使用替代Libor的其他指标,另外,利率的计算方式本身也需要改变,使其更难遭到人为操纵.
他指出,市场指标必须减少人为判断成份,增加实际交易比重.银行业者可能也必须义务参与制定Libor,以扩大参与家数.
目前为止,Libor利率制定小组只限少数几家银行,这些银行自愿提供自己的各种货币每日借款利率估值.
金融业对Wheatley提案的回应期限为9月7日,下个月底之前将作成最终建议.建议的某些内容明年料将纳入新法,但银行业者作法调整会更早开始.
Wheatley预期伦敦将继续采用以"Libor"为名的指标,其他金融中心则建立自己的版本,由市场决定采取哪个指标.
Wheatley表示,利率指标加强规范的作法,可能会扩大到股市及大宗商品指标.虽然股价指数是根据成交数字计算,但其他指标通常是由小组定出,透明度较低.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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