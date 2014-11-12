花旗和摩根大通因汇率操纵分别被罚10.2亿和10.13亿美元

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透11月12日 - 花旗集团(C.N)表示，将支付10.2亿美元和解监管机构针对该行未阻止交易员操纵外汇市场的调查。
“在发现外汇交易中存在的问题后，花旗迅速采取行动，我们加强对交易过程的监督，以防出现不当行为，”花旗周三在声明中表示。
另外，摩根大通(JPM.N)和英国金融市场行为监管局(FCA)、美国商品期货交易委员会(CFTC)以及美国通货监理局(OCC)分别就汇率操纵指控达成民事和解。
根据与各方达成的和解协议的要求，摩根大通将采取多项补救行动，并支付总计约10.13亿美元的罚款，其中，将向FCA支付约3.53亿美元，向CFTC支付3.1亿美元，和向OCC支付3.5亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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