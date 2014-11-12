花旗和摩根大通因汇率操纵分别被罚10.2亿和10.13亿美元

“在发现外汇交易中存在的问题后，花旗迅速采取行动，我们加强对交易过程的监督，以防出现不当行为，”花旗周三在声明中表示。

另外，摩根大通(JPM.N)和英国金融市场行为监管局(FCA)、美国商品期货交易委员会(CFTC)以及美国通货监理局(OCC)分别就汇率操纵指控达成民事和解。

根据与各方达成的和解协议的要求，摩根大通将采取多项补救行动，并支付总计约10.13亿美元的罚款，其中，将向FCA支付约3.53亿美元，向CFTC支付3.1亿美元，和向OCC支付3.5亿美元。(完)