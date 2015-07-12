版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 13日 星期一 07:07 BJT

美国司法部因利率操纵问题调查前德意志银行交易员--彭博

路透7月10日 - 彭博援引两位知情消息人士的话报导，美国司法部检察官正在调查前德意志银行(DBKGn.DE)交易员参与利率操纵丑闻事件，可能今年提起指控。

彭博称，至少有五位前交易员因参与美元版利率指标操纵而接受调查。

彭博报导，这将是对牵扯伦敦银行间拆放款利率(Libor)的德意志交易员提起的首项诉讼。

路透不能确认该报导。美国司法部和德意志银行发言人均拒绝置评。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐