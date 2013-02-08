今年预计有更多银行和券商因Libor操纵案受罚--消息

路透伦敦/法兰克福2月7日 - 接近调查的消息人士称,到今年年中时美国和英国将对更多涉嫌参与利率操纵的银行处以罚款,券商ICAPIAP.L和美国花旗集团均在调查之列.

"今年上半年会有更多(受到处罚),"一名了解调查情况的消息人士称,"事情还在进展中...今年还会见到更多."全球有超过12家顶尖银行和券商卷入这次事件.

另一名了解调查情况的消息人士称,摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)也是当局调查重点.

当局调查时间表表明过程在加速,调查人员正将证据拼凑到一起,确认哪些银行和经纪公司的哪些交易员试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor).

"德意志银行、花旗和 摩根大通都是监管方提到的,也是下一批接近达成和解的."

此三家银行拒绝回应.

另有一名消息人士称,英国交易商经纪商ICAPIAP.L也是监管当局的罚款对象.

ICAP之前在1月证实其子公司因Libor案件受到英国金融服务监管局(FSA)调查.

该公司周四称,已将一名交易员停职,并在公司内部调查中下令另外三名相关的交易员带薪休假.

ICAP拒绝进一步详细说明,并拒绝对该公司是否会受到监管机构罚款,或何时公布调查结果置评.

德意志银行拒绝就是否会被处以罚款置评,只是再次重申正配合当局行动.

不过,德国当局对该行的罚款可能会在临近年底时.

德国金融监管局(BaFin)去年才开始就Libor案对德意志银行展开深入调查,金融业消息人士称,BaFin料将在3月初以前完成报告.

"与德意志银行进行和解谈判,必须先等这份报告完成."一名德国金融业消息人士称.

BaFin表示正在评估调查结果,将于未来几周发布结论.(完)

(编译 程琳; 审校 王丽鑫/李婷仪)

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