独家：接受LIBOR调查的银行考虑进行集体和解

路透苏黎世/华盛顿7月19日电---知情人士透露,接受操控伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)调查的银行正寻求与监管方达成集体和解,避免像巴克莱一样独自面临惩罚.

这类讨论还处於初步阶段,不清楚监管方是否会参与谈判.谈判意在解决对银行试图操控LIBOR提出的指控.

但各家银行有强烈意愿进行联合协商.

巴克莱(BARC.L)是首家与英美监管方达成和解的银行,并为此支付4.53亿美元罚金,并在6月27日公布的协议中承认自己的过失.此後一周,该行执行长Bob Diamond迫于公众压力和银行声誉受损,突然辞职.

消息人士告诉路透,所有涉案银行都不想落于人後,因担心将遭到政界和公众类似的敌视.最初在巴克莱与监管机构达成协议前,银行业者就开始商讨集体和解,巴克莱事件後又重提此事.

尚不清楚哪些银行参加了可能的和解谈判.正接受当局调查的银行包括花旗(C.N)、汇丰(HSBA.L)、德意志银行(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N).他们均拒绝置评.

一位匿名银行业人士对路透表示,集体和解对金融监管机构比较有吸引力,因为他们将能够对外宣布一个抓人眼球的罚金数字,以表明其坚决处理银行业的不当行为.

今年稍早,美国五家大银行与司法部及其他联邦和州级机构签署了高达250亿美元的和解协议,以解决抵押贷款相关指控.

Libor操纵案件涉及到的主要监管机构包括,美国商品期货交易委员会(CFTC)和英国金融服务监管局(FSA).尚不能联系到CFTC就此置评,FSA拒绝发表评论.

集体和解所面临的主要障碍是,在Libor调查如火如荼的情况下,这些投资银行对联手协作犹疑不决.上述银行界人士称,协商及讨价还价可能会拖上一段时间,而且是否能拿出解决方案还非常难说.

其中一家受调查银行的消息人士称,事实上,可能每家银行都必须与一组不同的监管机构达成和解,而且每桩案子的罪名都不同,这使得集体和解的成功机率很小.

然而,如果他们可以达成集体和解,就能分担这桩负面事件带来的痛苦.

分析师估计,Libor丑闻可能会使银行业损失200-400亿美元.(完)

--编译 梁睿雪/王兴亚/兰秀娟;审校 张荻/程琳

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