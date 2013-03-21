德国监管机构称德意志银行管理LIBOR业务上有缺陷-报载

路透法兰克福3月21日 - 德国商报(Handelsblatt)报导指出，德国金融监管局(Bafin)已经指出德意志银行(DBKGn.DE)存在“组织上的缺陷”，而稍晚该机构将公布其调查操纵全球指标利率的报告。报导并未提及消息来源。

目前尚无法取得德意志银行及Bafin的评论。

德国商报并指出，监管机构并不认为Anshu Jain及Juergen Fitschen两位连席执行长个人有牵连，或是有过错。

路透2月报导引述三名消息人士说法指出，德意志银行高层领导人可能不会因为操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)调查结果遭解职。

Bafin表示，初步调查结果将会在3月底送交柏林。(完)

(编译 张明钧; 审校)

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