德国监管机构称德意志银行管理LIBOR业务上有缺陷-报载

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透法兰克福3月21日 - 德国商报(Handelsblatt)报导指出，德国金融监管局(Bafin)已经指出德意志银行(DBKGn.DE)存在“组织上的缺陷”，而稍晚该机构将公布其调查操纵全球指标利率的报告。报导并未提及消息来源。
目前尚无法取得德意志银行及Bafin的评论。
德国商报并指出，监管机构并不认为Anshu Jain及Juergen Fitschen两位连席执行长个人有牵连，或是有过错。
路透2月报导引述三名消息人士说法指出，德意志银行高层领导人可能不会因为操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)调查结果遭解职。
Bafin表示，初步调查结果将会在3月底送交柏林。(完)
(编译 张明钧; 审校)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。