纽约州调查高盛等四大银行涉嫌用程序操纵汇率行为--消息

路透2月10日 - 据知情人士透露，纽约州的监管机构已经向高盛(GS.N)、瑞士信贷CSGN.VX、法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)发出传票，这意味着对通过计算机程序来操作外汇汇率行为的调查范围扩大。

该消息人士称，纽约州金融服务管理局(Department of Financial Services)正在调查银行是否利用计算机程序抢先交易，或在其他方面占客户便宜。

该部门已经对巴克莱(BARC.L)和德意志银行(DBKGn.DE)的电子交易平台展开调查，并在这些银行安装了监视器以进一步了解具体情况。

根据一位知情人士，对上述四家银行的传票在12月发出，要求他们提供银行在执行算法来接受或拒绝交易时自由裁量的相关信息。

另一位消息人士称，上述银行正在准备当局要求的信息，而且已经与纽约州的调查官员会面。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。