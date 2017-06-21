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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 15:42 BJT

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息

路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。

一消息人士称，该档美元债募资4.0亿美元，将于7月5日挂牌。

路透暂时无法联络到韩国进出口银行对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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