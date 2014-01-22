瑞银、瑞信和苏皇正接受利率操纵调查-消息人士

路透布鲁塞尔1月22日 -据知情人士周三透露，欧盟反垄断监管当局正就疑是与瑞郎相关的利率操纵对瑞士银行UBSN.VX、瑞士信贷集团CSGN.VX和苏格兰皇家银行(RBS.L)进行调查。

欧盟执委会关注此案已有约一年的时间，这是执委会利率操纵调查的一部分。

消息人士称，还有其他一些银行也在接受调查。目前尚不清楚这些金融机构的名称。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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