版本:
中国
国际财经 | 2013年 10月 29日 星期二 17:09 BJT

德银称Libor操纵案调查或带来重罚

路透法兰克福10月29日 -德意志银行(DBKGn.DE)表示，监管者对其可能操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的调查或将带来重大罚款。

“正在进行的调查可能会让德意志银行遭受大额金融罚款和其他后果，”德意志银行在周二发布的第三季报告中称。

德意志银行正与调查人员合作，也由其法务部门牵头展开内部审查，并在2月时对五名驻法兰克福的交易员进行了停职处分。(完)

(编译 朱晓军；审校 王翔琼/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐