德银称Libor操纵案调查或带来重罚

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透法兰克福10月29日 -德意志银行(DBKGn.DE)表示，监管者对其可能操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的调查或将带来重大罚款。
“正在进行的调查可能会让德意志银行遭受大额金融罚款和其他后果，”德意志银行在周二发布的第三季报告中称。
德意志银行正与调查人员合作，也由其法务部门牵头展开内部审查，并在2月时对五名驻法兰克福的交易员进行了停职处分。(完)
(编译 朱晓军；审校 王翔琼/张明钧)
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路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。