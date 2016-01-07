独家：美国司法部调查伦敦四名债市交易员 因涉嫌操纵市场

路透伦敦1月6日 - 根据数位消息人士，美国司法部正在对四名从事主权债、超国家机构债及机构债交易的交易员进行调查，因其涉嫌操纵债券价格。

接受调查的交易员均在伦敦，他们是美银美林的Hiren Gudka、法国农业信贷银行的Amandeep Singh Manku、野村的Bhardeep Singh Heer以及瑞士信贷的Shailen Pau。

上述四人均已停职，等待调查结果。瑞士信贷2015年末进行了全面的业务重组，Pau的职位有可能被裁掉。

美银美林、野村和瑞信拒绝置评。法国农业信贷银行未回复置评请求。汤森路透旗下IFR尝试联系上述四人时，或是没有回复或是不能直接取得联系。

消息人士称，关于不同银行间的超主权及机构债交易员建立多个聊天室来协调报价并分享特定美元债券的讯息，司法部也正在调查相关指控。司法部对此亦拒绝置评。

这些债券是由主权国家、机构借款人(例如德国支持的开发银行KfW)、以及欧洲投资银行等跨国组织所发行。

一名从事超主权及机构债券交易的消息人士表示，伦敦金融城使用彭博各行业常设聊天室的情况相当普遍，但一连串投资银行重大丑闻过后，多家银行停止这么做。他补充称，该团体每天新设立一个聊天室，以讨论市场活动及价格。

消息人士称，美国司法部正在调查这些聊天室的内容是否足以构成操纵市场价格。

彭博上月报导指出，司法部正在调查SSA市场可能存在的操纵行为。报导称司法部把重点主要放在2014年之前驻伦敦的交易员活动上，但未提及任何一个遭到详细调查的人士或银行，也未详述调查细节。Gudka在2014年4月加入美银美林之前是在德意志银行服务。德意志银行拒绝置评。

超主权及机构债市场规模非常庞大，去年全球发行量达到8,433.5亿美元。但借款人为新债发行所付出的费用通常不高。(完)