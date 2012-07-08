英国和德国对Libor利率操纵案的调查升级

* 德意志银行遭到德国金融监管局(BaFin)调查--消息人士

* 英国严重诈骗调查局可能提出刑事诉讼

路透伦敦/法兰克福7月6日电---对银行间拆借利率操纵案的全球性调查周五升级.英国诈骗调查组开始介入此案.同时消息人士对路透表示,德国市场监管机构已开始调查德意志银行(DBKGn.DE).

美国、欧洲、日本和加拿大当局正在审查十几家涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的大型银行.迄今为止,只有英国巴克莱(BARC.L)一家银行承认有不当行为,上周同意支付逾4.5亿美元的罚金.

操纵利率丑闻已成为主要政治问题,尤其是在英国,政治人物称那些负有责任的银行家应该坐牢.

巴克莱执行长戴蒙德(Bob Diamond)本周被迫辞职.他对国会的一个委员会表示,公司的部分前雇员可能面临刑事指控.

Libor利率是根据一些大银行对於其银行间拆借利率的预估计算出来的,用於确定全球价值数万亿美元合约的利率.

两名消息人士周五表示,德国BaFin启动了对德意志银行的"特别调查",这比由第三方开展的例行调查更加严重.这两名消息人士包括一名银行家和一名监管者,两人都要求匿名.

在英国,继电邮显示银行家夸耀可以伪造数据并相互允诺开香槟庆贺後,未对利率操纵案提起刑事诉讼令政界人士感到愤怒.

英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office,SFO)在一份简短声明中表示,该局局长格林(David Green)已正式决定着手调查这起Libor利率操纵案.

**找律师**

SFO将成立一个专项调查组,但调查过程可能持续数年.一名发言人表示,调查组的职权范围将不仅限於调查巴克莱.

"我们在声明中没有提巴克莱,只提Libor,"该发言人表示.

一名接近SFO并了解其Libor案资料的消息人士表示,"许多人将到处打电话找律师."

这名要求匿名的消息人士表示,去年夏天SFO就考虑调查Libor,但由於预算等原因,去年9月取消了调查计划.

SFO未能在几个令人瞩目的案件中给相关人员定罪,这让其一直受到批评.SFO对於这次如何开展调查没有给出更多细节.

德国开展"特别调查"的消息也让事件升级.德意志银行今年稍早的时候表示,正在配合当局调查关於操纵Libor的指控.这是迄今为止披露这样信息的唯一一家德国银行.

该银行周五拒绝发表评论,但提及季报.其季报显示,收到了美国和欧洲当局的传票,以及提供信息的请求,此事与设定银行间利率有关.

BaFin拒绝明确评论是否正在调查德意志银行,但它表示正在调查银行涉嫌操纵Libor利率.

德意志银行披露,正在Libor问题上配合美国司法部、美国证券交易委员会、商品期货交易委员会和欧盟执委会.这些调查涉及的时间是2005至2011年.

在信贷危机於2006-2008年加剧期间,关於Libor不再反映银行向基金支付的真实成本的说法开始升温.(完)

--编译 张涛;审校 隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。