全球七大银行以3.24亿美元和解关于利率操纵的一桩私人诉讼

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月3日 - 全球七家大型银行同意支付3.24亿美元，就美国一桩私人诉讼案达成和解。原告指控他们操纵规模达553万亿美元衍生品市场采用的一项利率指标。
周二公开的这项和解方案需要获得法院批准，旨在解决针对美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷(CSGN.S)、德意志银行(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和苏格兰皇家银行(RBS.L)的反垄断指控。
数家养老基金和市政当局指控包括上述银行在内的14家银行，至少在2009-2012年期间共谋操纵ISDAfix利率指标以牟利。
企业和投资者利用ISDAfix为互换交易、商业房地产抵押贷款以及结构性债务证券进行定价。
原告代理律师表示，其他被告包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、高盛(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)、野村控股(8604.T)、瑞银集团(UBSG.S)、富国银行(WFC.N)和毅联汇业(ICAP) IAP.L。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。