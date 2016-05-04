全球七大银行以3.24亿美元和解关于利率操纵的一桩私人诉讼

路透纽约5月3日 - 全球七家大型银行同意支付3.24亿美元，就美国一桩私人诉讼案达成和解。原告指控他们操纵规模达553万亿美元衍生品市场采用的一项利率指标。

周二公开的这项和解方案需要获得法院批准，旨在解决针对美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷(CSGN.S)、德意志银行(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和苏格兰皇家银行(RBS.L)的反垄断指控。

数家养老基金和市政当局指控包括上述银行在内的14家银行，至少在2009-2012年期间共谋操纵ISDAfix利率指标以牟利。

企业和投资者利用ISDAfix为互换交易、商业房地产抵押贷款以及结构性债务证券进行定价。

原告代理律师表示，其他被告包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、高盛(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)、野村控股(8604.T)、瑞银集团(UBSG.S)、富国银行(WFC.N)和毅联汇业(ICAP) IAP.L。(完)