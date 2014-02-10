《热点透视》外汇操纵行为可能招致罚款 或重创欧洲银行业获利

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott 编译 徐文焰

路透伦敦2月7日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)主管官员Martin Wheatley认为，外汇市场操纵行为的恶劣程度，可能与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻不相上下。这番评论将让银行业者如坐针毡。若针对外汇操纵行为的罚款金额也堪比LIBOR操纵案，将严重冲击银行业获利。

欧盟执委会以及英美监管当局已经以和LIBOR有关的不当行为和违法活动为由，对银行业者课以罚款，这些行为中包括企图操纵市场和垄断。欧洲银行业者就此案达成和解的总金额已达到58亿美元。根据Breakingviews基于Eikon数据的计算，对迄今为止已经被罚的六家欧洲银行业者而言，和解金平均相当于2014年税前获利预估的15%。这六家银行分别是巴克莱(BARC.L)、德意志银行(DBKGn.DE)、荷兰合作银行RABN.UL、苏格兰皇家银行(RBS.L)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞银集团UBSN.VX。

外汇操纵丑闻或许不会导致罚款。即便有罚款，其金额和影响范围也可能较小。Wheatley已表示，相关调查将持续至2015年。因此银行业大佬们可能还有一年多的时间为可能遭受的罚款作好准备。

但外汇交易调查的初步端倪真是让人高兴不起来。纽约州金融局局长Benjamin Lawsky已经要求超过12家银行提供外汇操作的相关文件。此外几乎有相同数量的银行在内部调查后，对一些外汇交易员作出了停职或解雇的处理。

而还有其他一些原因也让人益发惴惴不安。LIBOR案最终的罚款金额还不确定：德意志银行目前仍未与英美当局达成和解，汇丰控股(HSBA.L)、法国农业信贷银行(CAGR.PA)和摩根大通也还没有就欧元银行间拆放款利率(Euribor)问题与欧盟执委会和解。即便在董事会一级没人被牵连进去，但越查越起劲的监管层可能会将矛头对准外汇市场中的腐朽文化，要求银行业高管走人或课以更高罚金。

银行业者只有一点可以指望。巴克莱和瑞银集团由于早早承认行为有失，从而躲过了欧盟执委会开出的利率操纵高额罚单。如果银行业者在汇率操纵调查中还没有这么做的话，就应该抓紧时间了。(完)

(译文审校 郑茵)

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