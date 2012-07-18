受Libor操纵影响的基金或有得有失

* Libor受操纵,对大型基金的影响或许有好有坏

* 美国加州公职人员退休基金(Calpers),道富银行与贝莱德都在评估影响

* 集体诉讼可能很难--法律专家

记者 Ross Kerber

路透波士顿7月17日电---美国最大公共养老基金--加州公职人员退休基金(Calpers)的投资长Joe Dear威胁称,若银行操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)给该基金造成损害,将提起诉讼.

但他也没有把话说死.Dear周一称:"有时候我们是得到了优势,有时候是处於劣势.我们将就是否求偿作出判断."该基金资产管理规模达2,330亿美元.

法律观察家指出,Dear上述所言概括出了那些考虑是否起诉操纵Libor相关方的大型投资基金面临的挑战.包括道富银行(STT.N)和贝莱德(BLK.N)在内的领先资产管理公司都表示,正在评估Libor问题.

如果他们的浮息债券或其它证券是以Libor为基准利率,那麽利息收取就可能受到了Libor操纵案的影响.他们的衍生品合约或其它形式的借款或对冲,也可能采用Libor为基准来支付利息.

但北卡罗来纳州大学法学教授Thomas Lee Hazen指出,这种组合情况可能有千差万别,而且部分公司也可能已经通过对冲策略自我保护.

Hazen称:"人们和基金可能提起的诉讼类型存在太多变量,如果他们已经进行了避险操作,也许就不存在可以证明的损失."

华盛顿大学金融学教授Justin Marlowe指出,某些公司或许会发现自己的相关损益相抵."如果对冲作得好--多数操作都是如此--可以说这起Libor丑闻让业者的支出和收入都是有失有得,"他称.

目前为止,只有巴克莱一家银行与英美当局达成操纵Libor指控案和解.针对它在2005年到2009年的Libor利率报价,巴克莱上个月同意支付4.53亿美元.有些时候,巴克莱是企图压低Libor利率报价,但有些时候则是企图拉高.

其他大型银行仍在接受调查.

**银行业的影响较单纯**

过去类似丑闻事件曾导致巨额赔偿.但Libor丑闻更加复杂.像退休基金及资产管理公司等许多可能因此而利益受损的机构,也可能因为自身卖出、管理或买进的产品,而从中获利.

对於某些机构,像是销售产品较少,且对利率变动较敏感的小型银行,要统计受影响的程度绝对比较单纯.

威斯康辛州的Community Bank & Trust已经提出一项诉讼,争取成立集体诉讼,以便其他小型银行加入.

个人投资者可能面临比较复杂的情况.他们或许曾经因为Libor低报,而导致债券基金投资的收益受损,但他们在抵押贷款、信用卡或学生贷款方面则可能因而占到便宜.

投资基金的投资标的通常又更加多元化.

举例来说,Calpers截至2011年6月30日的最新投资组合资料显示,Calpers持有许多与Libor挂钩的利率交换及利率交换选择权,另外还有信用违约互换(CDS)及抵押支持证券(MBS),可能也与Libor挂钩.在这些投资部位,Calpers可能是以Libor为基准支付利息或收取利息.

同一份资料显示,Calpers也投资一些"夹层债务"基金,这些基金主要是为收购案提供贷款.Libor利率低报,会使这些基金的融资收入减少,Calpers的投资回报也因而受损.

杜克大学企业及证券法教授James Cox指出,所有大型投资机构都必须进行类似的检视.

他表示,每一家对Libor的曝险程度可能都不一样,使得联合提出集体诉讼的可行性变得复杂.

他表示,民间要获得赔偿将会很困难,或许最好是由官方采取行动,将收回的资金用於一般用途,像是减少赤字.

投资管理公司道富周二表示,正在检视是否利益受损.道富托管和管理的资产达22.4兆(万亿)美元.

道富董事长兼执行长Jay Hooley表示,内部正在检查Libor相关业务,很难预测最後结果如何,以及是否造成影响.

全球最大资产管理公司贝莱德表示,将留意Libor调查的进展.贝莱德声明指出,正密切注意调查及相关诉讼,以评估整体影响,及对客户与市场的可能冲击.(完)

--编译 程琳/蔡美珍;审校 艾茂林

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