纽约州对受外汇操纵调查的银行发出传票--消息

路透2月10日 - 熟知内情的消息人士表示，纽约金融监管机构已经对高盛(GS.N)、瑞士信贷CSGN.VX、法国巴黎银行(BNPP.PA)以及法国兴业银行(SOGN.PA)发出传票，就银行业者是否通过电脑程序操纵汇率扩大调查。

消息人士称，纽约州金融服务管理局(DFS)正在调查银行是否利用计算机程序抢先交易，或在其他方面占客户便宜。

纽约州金融局已经就巴克莱(BARC.L)及德意志银行(DBKGn.DE)的交易平台进行调查，并在两家银行安装监视系统，以进一步详查实际操作情况。

多个国际间的主管机构对于银行业者是否操纵汇市展开调查的时间已经一年有余。汇市每日的交易规模达5.3万亿(兆)美元。

11月时，英国及美国监管机构已经就六家银行开罚，总计罚款43亿美元，此前一项全球性的调查显示，这些银行未能阻止交易员试图操纵外汇市场的行为。

路透先前报导指出，巴克莱并未加入和解行列，因这牵涉到其与纽约监管机构间的复杂关系。

纽约时报周一报导称，美国司法部目前正在敦促四大银行就操纵问题的刑事指控认罪。

一名人士指出，DFS正与司法部联系，两项齐头并进的调查可能会同一时间做出结论，不过尚未有任何决议。

另一名熟悉事况的消息人士称，纽约州发给瑞士信贷、高盛、法国兴业银行及法国巴黎银行的传票是在12月发出，要求他们提供银行在执行算法来接受或拒绝交易时自由裁量的相关信息。

消息人士称，这些银行1月底开始按要求提出相关讯息，而且已经与负责调查的官员会面。

消息人士称，关键在于发出买卖交易单到成交之间的时间，以及银行是否在这段时间内与客户对赌。一名消息人士称，至少有一家银行声称程序中设定暂停时间的目的在于避免受到高频交易商的冲击。

但其他熟知行业作法的人士称，时间落差是银行业者操纵汇率好从中得利的方法之一。

交易商在线上聊天内容的文本显示，他们一起操纵汇率，这些文本使得相关调查在11月达成和解。

一名消息人士称，也有一些文本显示，他们讨论到用运算法来操纵汇率。

高盛、瑞士信贷、法国巴黎银行及法国兴业银行的代表均拒绝置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 许娜)

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