焦点：六家全球银行因涉嫌操纵汇市被处以43亿美元罚款

图中为伦敦金融区一景。 REUTERS/Suzanne Plunkett- Tags: BUSINESS)

路透伦敦/苏黎世/纽约11月12日 - 欧美监管机构在进行了长达一年的全球调查后，决定对六家大银行共计处以43亿美元罚款，因为这些银行未能阻止旗下交易员操纵汇市。

汇丰控股(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)、瑞银集团UBSN.VX和美国银行(BAC.N)均将面临惩罚。相关调查给缺乏监管的外汇市场上了道紧箍咒，加快了自动交易的推广，让英国央行也受到牵连。

监管当局指责有交易员共享当属机密的客户指令单信息，并合作进行交易提高各自的获利。被当局认为受到操纵的指标汇率常被基金公司和企业财务人员用于计算他们的资产规模。

监管当局称，涉案交易员使用代号而不是人名来识别客户，并以“玩家”、“三个火枪手”、“同一团队，同一梦想”等化名在网络聊天室交换信息。没有参与这些行为的交易员反被他们看不起，这些交易员之间还用脏话暗自庆祝以不当手段快速牟取的获利。

算上周三的罚款，两年来因为指标操纵问题而产生的罚款总计超过100亿美元。英国金融市场行为监管局(FCA)对五家银行的罚款总额高达17.7亿美元，为伦敦金融中心有史以来最大。

“今日的天价罚款说明了我们所发现问题的严重性，这些金融公司需要承担起解决问题的责任，”FCA的执行主管Martin Wheatley说。

他表示，银行管理人员需要关注自己的交易员，而不是把责任推给合规部门。

这项调查已经引发市场的重大变化。银行业已经对超过30位交易员采取停职或解雇处理，取缔聊天室并增加自动交易的使用。预计本周末在澳洲布里斯班举行的20国集团(G20)峰会上，各国领导人将签署有关指标的监管规定修订。

美国的执法历来比其他国家更为积极，美国司法部、美国联邦储备委员会(美联储)以及纽约金融监管机构仍在调查银行业的外汇交易问题。

**激起愤怒**

监管机构表示，银行业此项不当行为的时间跨度从2008年延续至2013年10月，甚至在英美当局开始对银行业操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)展开调查后一年多时间里仍在进行。

外汇调查进展比对LIBOR的调查快，周三的罚款金额考虑到了银行的配合。英国金融市场行为监管局(FCA)称，受罚的五家银行罚金因提前达成和解而减免30%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)要求这五家银行再缴纳14.8亿美元。瑞士监管部门FINMA也责令该国最大的银行--瑞银集团上交1.34亿瑞郎(1.39亿美元)，并因外汇和贵金属交易的不当行为而限制交易员奖金。

美国通货监理局(OCC)对美国几家银行处以总额9.5亿美元罚款。美国银行只遭到这一个监管部门的处罚。

日后可能还会有更多处罚决定出炉。巴克莱(BARC.L)周三没有参与和解，称该行已退出与FCA和CFTC的谈判，并尝试与其他展开调查的监管部门达成“更广泛的和解”。

FCA称，其执法行动焦点为上述五家银行加上巴克莱，暗示不会处罚德意志银行(DBKGn.DE)。

CFTC拒绝评论是否考虑其他银行。

英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)正在进行刑事调查，不满的客户也可以进行民事诉讼。

英国政府持有80%股权的苏格兰皇家银行，最早于2010年就接获客户对外汇交易的指控。该银行表示，很遗憾未能更快速因应。

其他银行也抱持相同的歉意。

银行罚款图表：link.reuters.com/ryv93v

前10大外汇银行图表：link.reuters.com/kyf43w

**英国央行**

这项外汇交易的调查，正中英国体制与全球外汇交易重镇伦敦的要害。

英国央行周三表示，该行首席外汇交易员Martin Mallet并未将交易员之间分享信息一事向长官提出警示。

英国央行已将Mallet解职，但称Mallet并未有违法或不当行为。

英国央行也表示，已经取消与伦敦主要外汇交易员的定期会议，显示英国央行有意在丑闻发生后，与银行划清界线。

涉及和解案的银行股价周三下午微幅下跌。美国银行小跌0.2%，摩根大通跌1.6%，花旗集团下跌0.6%。

苏格兰皇家银行下跌1%，汇丰小跌0.3%，瑞银在盘后交易跌0.1%。(完)

(编译 利棣儿/郑茵/王丽鑫/陈宗琦；审校 张荻/徐文焰/孙茉莉)

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