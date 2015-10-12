前荷兰合作银行交易员成首批LIBOR操纵案在美受审被告

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月12日 - 两位来自英国的前荷兰合作银行(Rabobank)交易员成为首批在操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的全球性调查中，在美国面临庭审的被告人。
现年44岁的Anthony Allen和46岁的Anthony Conti被指控帮助操纵利率，以使荷兰合作银行的交易部位受益。
曼哈顿联邦法院定于周二为本案挑选陪审团成员。
这是美国司法部就金融机构操纵Libor案开庭审理的首个案件。
美国和欧洲当局一直在调查银行业者是否涉嫌欺诈，向协会提供人为编造的利率估测，以提高自身Libor相关衍生品交易的获利。
这些调查已导致22人在美国和英国受到相关指控，并已迫使金融机构与监管部门达成约90亿美元规模的和解金。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。