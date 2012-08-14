《热点透视》Libor改革朝混和型制度前进是正确的方向

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人.以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay 编译 王冠中
路透伦敦8月10日电---Martin Wheatley的方向是对的.这位金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority,FCA)的委任执行长公布了如何改革伦敦银行间拆放款利率(Libor)的讨论文件.Wheatley在这谘商过程初期并未试着给出明确的答案,但他所问的问题都是切中关键的.
Wheatley需要解决的中心问题是,是否要以银行间实际的拆款利率来计算Libor,还是用银行呈报的假设利率来计算.表面上看来,使用实际利率可以避免因私利而操弄利率,但如Wheatley所指出,这麽做会带来其他风险.
使用实际的交易数据要行得通,需要有够多的拆款活动才能产生有代表性的数据.根据Oliver Wyman的研究,2011年时,Libor报价的15个天期中,有八个天期被归类为"低活动量".在危机当中,可能会没有可靠的数据.这也是为什麽Wheatley所提议的混和型系统,听起来是可行的做法.当交易量强劲时,可以使用实际交易数据,当交易量不多时,可以另作调整.
混和型制度,再加上更有效的监督,比起采用其他指标利率会是更好的做法.部份其他指标也面临了流动性的问题.
然而,尽管整体走向看来是正确的,执行的细节仍至关重要.Wheatley提议设立集中核查所有交易数据的单位,但也指出,设立这样的单位相当复杂且成本高昂.他提议Libor采用的利率天期可以从目前的15档缩减,同时也提出了是否需要公布每家银行所提交利率的问题.当前制度的瑕疵之一就是银行可以在危机期间提报较低的利率,让自身状况看起来较无问题.
Wheatley在另一个改革重点--管理--上比较没有那麽模棱两可.他认为目前由民间部门和英国银行业者协会执行的监督制度,既不独立也不扎实,更不透明.这使得监管单位会参与更多的监督工作.
Wheatley给谘询过程设下很短的时间表也是正确的做法.在他9月回报结果前,需要就目前各种讨论的构想得出具体的细节.不过他已经打下了很好的基础.(完)
--译文审校 隋芬
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。