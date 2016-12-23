一架利比亚航班被劫持并改降马耳他 机上有118人--媒体

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透瓦莱塔12月23日 - 据马耳他媒体报道，一架利比亚国内航线的客机被劫持，并改降马耳他。
报道称，被劫持飞机是一架空客A320，隶属于国有的利比亚泛非航空公司，机上有118人。据马耳他时报等媒体报道，两名劫机者曾扬言要炸毁飞机。
马耳他总理穆斯卡特发推特称，“获悉一架利比亚国内班机被劫持并改降马耳他的消息。安全和紧急人员已经待命。”(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。