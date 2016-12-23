一架利比亚航班被劫持并改降马耳他 机上有118人--媒体

路透瓦莱塔12月23日 - 据马耳他媒体报道，一架利比亚国内航线的客机被劫持，并改降马耳他。

报道称，被劫持飞机是一架空客A320，隶属于国有的利比亚泛非航空公司，机上有118人。据马耳他时报等媒体报道，两名劫机者曾扬言要炸毁飞机。

马耳他总理穆斯卡特发推特称，“获悉一架利比亚国内班机被劫持并改降马耳他的消息。安全和紧急人员已经待命。”(完)