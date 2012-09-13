奥巴马誓言要将利比亚袭击凶手绳之以法

路透华盛顿/利比亚班加西9月12日电（记者 Matt Spetalnick/Hadeel Al Shalchi）---美国总统奥巴马周三称，美国驻利比亚大使及另外三名美国人遇袭身亡是一起“残暴袭击”事件，他誓言要将凶手绳之以法，并下令加强美国在世界各地外交人员的安全。

周二晚间，美国驻利比亚班加西（Benghazi）领事馆和一处安全地点遭到伊斯兰武装分子袭击，美国驻利比亚大使Christopher Stevens及另外三名美国人遇害。发动袭击的武装分子指责美国一部电影诋毁伊斯兰教先知穆罕默德。

袭击事件发生时正逢美国时间“9·11”11周年纪念日。此外，在埃及开罗也发生了一起袭击美国大使馆的事件，包括伊斯兰宗教主义者和青少年球迷在内的抗议者们降下并撕毁了美国国旗。

美国政府官员称，班加西袭击事件可能早有预谋，有迹象显示一个自称“伊斯兰教法虔信者”（Ansar al Sharia）的好战团体可能与此事有关。

奥巴马周三誓言要将班加西袭击事件的凶手绳之以法。他称，这是一起“残暴且令人震惊的”袭击事件，但指出此事不会危及美国与利比亚新政府的关系。

他还下令加强美国驻世界各地外交使领馆的安全。一位美国官员称，美国将向利比亚派遣海军陆战队反恐保安部队，以加强那里的安全保护。

据美联社报导，由以色列裔美国人Sam Bacile执导的电影《穆斯林的无知》（Innocence of Muslims），是引发这起暴力事件的元凶。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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