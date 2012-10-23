卡扎菲下台一年 利比亚仍不稳定

路透班加西/的黎波里10月22日电（记者 Hadeel Al Shalchi/Marie-Louise Gumuchian）---推翻卡扎菲一年後，不安全感依然笼罩在利比亚上空：民兵组织仍在发号施令，外国投资者保持谨慎，该国前景蒙阴。

上周美国驻班加西领事馆遇袭，导致美国驻利比亚大使及另外三名美国人死亡，凸显利比亚形势的脆弱。

大多数利比亚人依然对卡扎菲下台感到兴奋，很多人对国家的前景发出谨慎乐观的声音。

不过一年过去了，混乱仍笼罩着利比亚。

班加西首个民选省长Shehata Awami上台三个月後辞职，因每天面对要求工作或住房的人的武力威胁，以及中央政府的软弱无力和反应迟钝。

“一些委员会成员曾说我因恐惧而颤抖。一名要求住房的男子曾对我说，如果不能得到住房，将带着两箱炸药到办公楼把我们都炸死。”Awami说道。

“每隔几周我就会派代表团到的黎波里要求援助，每次得到的答复都是以後再说，现在管不了。”

利比亚到处都存在不满情绪，不只是班加西。居民称，劫车、绑架、武装抢劫和不同集团因分歧而交火的等现象的存在，显示用枪解决问题的文化扎根。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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