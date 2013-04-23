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时事要闻 | 2013年 4月 23日 星期二 14:31 BJT

法国驻利比亚大使馆遭汽车炸弹袭击--消息

路透的黎波里4月23日 - 法国驻利比亚大使馆官员周二称，该使馆遭到疑似汽车炸弹袭击，导致两名警卫受伤。

“使馆遭到袭击，我们认为是汽车炸弹，”这名官员对路透表示。

“（袭击）造成大量损失，有两名警卫受伤。”（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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