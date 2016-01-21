武装分子袭击利比亚拉斯拉努夫港附近一处石油设施--消息

路透利比亚班加西1月21日 - 利比亚拉斯拉努夫港一名工程师和一名与利比亚东部政府结盟的能源官员称，疑似“伊斯兰国”武装分子周四袭击了拉斯拉努夫港附近一处石油设施；该组织威胁将进行更多袭击。

官员们表示，拉斯拉努夫港附近的Harouge Oil Operations公司至少两个储油罐被点着；武装分子本月早些时候也在拉斯拉努夫港发动了袭击。

“伊斯兰国”战士Abu Abdelrahman al-Liby在该组织的官方Telegram频道发布的视频中称：“今天是锡德尔港（Es Sider）和拉斯拉努夫港，明天是卜雷加港（Brega），然后是托布鲁克港（Tobruk）、Es Serir港、Jallo港和al-Kufra港。”

能源官员Mohamed al-Manfi表示，连接Amal油田和锡德尔港的管道成为袭击目标。武装分子和石油设施卫队（Petroleum Facilities Guards）发生了冲突，但Manfi和石油设施卫队消息人士晚些时候称，冲突已经停止，武装分子已撤退。

无法立即联络到利比亚国家石油公司驻的黎波里的发言人置评。（完）