利比亚班加西爆发对新政府抗议活动

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透的黎波里12月12日电(记者 Ali Shuaib)---数万名示威者周一聚集在利比亚东部城市班加西，表达对国家新领导人的不满和失望。
一名目击者对路透表示，大约两三万名示威者聚集在市中心的Shajara广场和附近一条名为Abdel Nasser的街道。这也是该城市爆发反卡扎菲起义以来，发生的规模最大的一场示威活动。
示威者高呼"革命始于班加西"，并要求更换利比亚临时政府领导人，剥离现政府中任何与卡扎菲政权有关的人。
在推翻了卡扎菲政权42年的统治之後，利比亚临时政府试图使该国重回正轨，并打造民主体制。
但是临时政府正面对普通民众和地区利益集团的巨大压力。民众对利比亚的进步失去了耐心，各地利益集团不想将权利让与未经选举产生的中央政府。
利比亚国家过渡委员会主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)周一呼吁利比亚人给新政府更多时间。
他对记者表示："我们希望大家能够支持过渡政府，保持耐心。我们已经忍耐了40年，我相信，新政府需要大家保持耐心的时间不会很长。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。