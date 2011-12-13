利比亚班加西爆发对新政府抗议活动

数万名示威者周一聚集在利比亚东部城市班加西，表达对国家新领导人的不满和失望。一名目击者对路透表示，大约两三万名示威者聚集在市中心的Shajara广场和附近一条名为Abdel Nasser的街道。这也是该城市爆发反卡扎菲起义以来，发生的规模最大的一场示威活动。路透