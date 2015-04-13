利比亚接连发生使馆遇袭事件 “伊斯兰国”武装分子宣称负责

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透的黎波里4月13日 - 摩洛哥驻利比亚使馆周一早晨遭炸弹袭击，无人受伤。之前不久，有枪手袭击了韩国驻利比亚使馆。
宣称忠于“伊斯兰国”的武装分子在Twitter上宣称对这两起袭击事件负责，但目前无法对此真实性予以证实。
安全官员以及现场的路透记者称，摩洛哥使馆的大门以及附近一栋居民楼在袭击事件中受损。
韩国和利比亚官员称，周日韩国驻利比亚使馆遭枪手袭击，两名当地安全人员丧生，另有一人受伤。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。