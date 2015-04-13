利比亚接连发生使馆遇袭事件 “伊斯兰国”武装分子宣称负责

路透的黎波里4月13日 - 摩洛哥驻利比亚使馆周一早晨遭炸弹袭击，无人受伤。之前不久，有枪手袭击了韩国驻利比亚使馆。

宣称忠于“伊斯兰国”的武装分子在Twitter上宣称对这两起袭击事件负责，但目前无法对此真实性予以证实。

安全官员以及现场的路透记者称，摩洛哥使馆的大门以及附近一栋居民楼在袭击事件中受损。

韩国和利比亚官员称，周日韩国驻利比亚使馆遭枪手袭击，两名当地安全人员丧生，另有一人受伤。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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