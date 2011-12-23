俄罗斯未能说服安理会对北约展开战争罪调查

路透联合国12月22日电（记者 Louis Charbonneau）---俄罗斯常驻联合国大使丘尔金（Vitaly Churkin）表示，周四未能说服联合国安理会对有关北约空袭造成利比亚平民伤亡的报告进行调查。有报告称，在利比亚内战期间，北约的空袭行动造成数十名平民死亡。

丘尔金在结束安理会15个成员国的闭门会议後告诉记者，各方对俄罗斯方面的要求没有达成共识。

路透上周曾报 道，人权观察等相关组织根据调查估计，在为期八个月的军事行动中，北约空袭可能导致逾50名平民丧生。

《纽约时报》周日也发表了类似的估计。

美国常驻联合国大使苏珊·赖斯（Susan Rice）驳斥了丘尔金的请求，称没有必要进行新的调查，因为联合国人权理事会和国际刑事法院正对此分别展开独立调查。

国际刑事法院表示过正在调查忠于卡扎菲的军队、利比亚反抗力量以及北约部队是否犯有战争罪。

"利比亚政府和安理会多数成员国都对发起新的调查不感兴趣，"赖斯告诉记者，"可以毫不夸张地说，这项要求就是廉价的把戏，将分散我们对其他问题的注意力，抹杀北约及其合作夥伴，实际上还有安理会在保护利比亚人民方面的胜利。"

北约发言人Oana Lungescu上周表示，该组织没有空袭可能导致的平民伤亡数据，但是已经采取"一切可能的预防措施，将平民伤亡的可能性降至最低"。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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