希拉里：我为班加西美国领馆遇袭事件负责

中国全国人大任命黄奇帆、朱小丹等四人为人大财经委副主任委员
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透华盛顿10月15日电---美国国务卿希拉里周一接受CNN采访时称，她对9月11日班加西美国领馆遭袭事件负责。
她并表示，希望总统大选中不要用这件事做文章。她坚持称，总统奥巴马和副总统拜登并未参与领馆安全相关的决策。
周二奥巴马将与罗姆尼举行第二轮总统竞选辩论。
罗姆尼抓住领馆遇袭事件，称事件中美国驻利比亚大使史蒂文斯和其他三名美国人丧生，暴露出奥巴马外交政策的软弱。罗姆尼抨击奥巴马政府未为美国外交人员提供充分安全保障、并歪曲此次袭击事件的性质。
袭击事件刚刚发生时，政府将此与一部含有侮辱伊斯兰教内容的美国影片联系起来。但後来修正了评估，称这是一起极端主义分子有预谋、有组织的恐怖袭击。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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