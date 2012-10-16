希拉里：我为班加西美国领馆遇袭事件负责

她并表示，希望总统大选中不要用这件事做文章。她坚持称，总统奥巴马和副总统拜登并未参与领馆安全相关的决策。

罗姆尼抓住领馆遇袭事件，称事件中美国驻利比亚大使史蒂文斯和其他三名美国人丧生，暴露出奥巴马外交政策的软弱。罗姆尼抨击奥巴马政府未为美国外交人员提供充分安全保障、并歪曲此次袭击事件的性质。

袭击事件刚刚发生时，政府将此与一部含有侮辱伊斯兰教内容的美国影片联系起来。但後来修正了评估，称这是一起极端主义分子有预谋、有组织的恐怖袭击。（完）