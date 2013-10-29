国际油价下跌 因寄望利比亚将恢复出口

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 利比亚原油出口不到该国石油产能的10%
* 国际原子能总署(IAEA)称伊朗会谈富有成效
路透纽约10月29日 -布兰特原油期货周二下跌，回吐上日巨大升幅的一部分，因预期石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚周末出口再度受扰的情况不会长时间持续。
布兰特原油周一大涨2.5%，因有报道称利比亚发生自2011年内战以来最严重的内乱，燃点对全球原油供应的忧虑。
油市走势震荡，因利比亚消息时好时坏。
利比亚原油出口下降至约每日9万吨，不到该国石油日产能的10%，利比亚从周末开始再度关闭部分石油生产设施。
布兰特12月原油下跌0.6美元，结算价报每桶109.01美元，日低在108.45美元。
美国12月原油下跌0.48美元，结算价报每桶98.20美元。
布兰特原油较美国原油升水收窄约0.4美元，因利比亚供应忧虑缓和。升水收报10.81美元。
就伊朗核计划举行会谈后，国际原子能总署(IAEA)和伊朗发表联合声明，这也扶助限制油价涨幅。
美国石油协会(API)周二2030 GMT公布最新一周美国原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)周三1430GMT将公布上周美国原油库存数据。
市场也静待美联储周三1800 GMT结束为期两日的会议时发表的政策声明。市场广泛预期美联储将维持刺激计划不变。(完)
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。