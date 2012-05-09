特写：利比亚现财政黑洞 数十亿美元不翼而飞

资料图片显示，利比亚民众在班加西街头挥舞国旗。在卡扎菲下台数月後，去年底利比亚国家财政混乱不堪，新领导层不仅不清楚国有资产规模如何以及财政资金花费方式，更不无法获知逾20亿美元的主权财富基金流向何方。 REUTERS/Esam Al-Fetori

路透的黎波里5月8日电（记者 Ali Shuaib/Christian Lowe）---在卡扎菲下台数月後，去年底利比亚国家财政混乱不堪，新领导层不仅不清楚国有资产规模如何以及财政资金花费方式，更无法获知逾20亿美元的主权财富基金流向何方。

利比亚“全国过渡委员会”的一份内部文件显示，政府官僚主义严重，组织松散，以至于无人能够追踪资金的进出。

利比亚官员称，文件揭露的国家财政异常现象，是复杂会计准则、账目结算延迟和政府机构沟通不畅的产物，而非源於资金滥用或侵占。

但是要求财政透明的人士表示，在追踪政府财政上的混乱，为资金的滥用提供了肥沃土壤，尤其是考虑到利比亚每月原油销售收入超过20亿美元。

“合理地管理公共财政至关重要，特别是占政府收入90%的石油收入，”国际反腐组织Global Witness的成员Giulio Carini表示。

“缺乏透明度和责任……可能引发不信任和怀疑：利比亚过渡政府及未来政府没有采取必要措施扭转过去的管理不当。”

卡扎菲去年下台後，利比亚一直缺乏强力的中央政府。国际社会对利比亚的担忧集中於安全问题：不受控制的民兵组织互相冲突，跨境武器走私，国家陷入分裂割据。

但还有一个问题：在利比亚权力转移中，数百万甚至数十亿美元国有资产可能被侵占。

路透获得的“过渡委”文件涉及数月前的利比亚政府财政，当时的政府後来被取代。不过随後发生的腐败丑闻表明，政府在追踪资金上的短板仍未解决。

该文件是去年11月“过渡委”经济和财政委员会提交的一份内部报告，涉及石油部、财政部、中央银行和主权财富基金--利比亚投资局（Libyan Investment Authority）的行为。经济和财政委员会监督临时政府的工作。

这份长达七页的报告日期为2011年11月27日，列举了一系列会计漏洞，并指出政府机构未能分享如何处理资金的信息。

在其中一页，报告作者称需要更多信息，以了解央行如何计算出利比亚拥有1,399亿美元的海外资产。

报告还指出石油部和财政部缺乏透明度。“石油部和财政部并未提供月度报告，以指出财政收入的来源、用途和资金的使用方法。”这两个部门未提供“石油出口、收入和支出报告”。

报告还称，不清楚公共部门哪些人获得工资收入，以及工资支付了多少。

报告还专门提及利比亚投资局，称其虽宣称向财政部转移了24.56亿美元，但是政府账务上似乎并未显示出来。

报告称，利比亚投资局在其他问题上也存在黑箱操作，该主权财富基金并未向“过渡委”提供股票、债券或投资基金等资产的细节，包括那些亏损了数百万美元的基金。

“过渡委”经济和财政委员会在报告中表示，不知道利比亚投资局的资产为何会缩水。“2010年资产划拨後利比亚投资局的总资产为650亿美元，如何变成了629.56亿美元？”

“过渡委”发言人Mohammed al-Harizy针对报告提出的问题发表评论称：“‘过渡委’和政府之间的沟通非常薄弱。”

他表示，“过渡委”已经设立了一个石油特别委员会，於4月开始工作，以加强对石油出口和收入的监管。

Harizy指出，对国际投资没有任何控制力，政府向去年反抗卡扎菲的人提供的援助计划在地方层面上出现腐败现象。

但Harizy也表示，在政府部门的层面上，“资金并未滥用……石油收入立即被交到财政部，因此我认为没有问题。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。