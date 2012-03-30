卡扎菲家人称意大利查扣其家族资产属非法

路透阿尔及尔3月29日电（记者 Christian Lowe）---卡扎菲的家人周四称，意大利查扣其家族名下11亿欧元（14.6亿美元）资产是非法的。

这些资产包括意大利蓝筹企业的股权、一辆哈雷戴维森摩托以及一个地中海岛屿上的一片森林。意大利税务警察称，这些资产由利比亚主权财富基金代表卡扎菲家族持有。

去年反对派结束了卡扎菲的统治後，卡扎菲的女儿Aisha和儿子Saadi一直在流亡，代表他们的律师Nick Kaufman称，这些资产是利比亚主权财富基金合法投资的一部分。

“这些资产没一分钱是用於卡扎菲家族的私利，也没一分钱是犯罪活动所得，”Kaufman在声明中写道。

“卡扎菲政府通过多种国家投资基金对意大利行业进行支持，为的是利比亚人民的最终利益。”

利比亚曾是意大利的殖民地，意大利一度是卡扎菲最亲密的欧盟盟国。卡扎菲政府通过出售石油获得大量资金，是意大利企业的主要投资者。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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