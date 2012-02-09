卡扎菲之女敦促联合国调查其父死因

卡扎菲之女艾莎担心，调查利比亚冲突中人权问题的联合国委员会，并未试图查找杀死其父的凶手。艾莎的律师考夫曼在向联合国利比亚人权问题调查委员会主席所致信函中质疑调查人员是否履行义务对冲突双方的侵权行为进行了调查。信中称，艾莎希望委员会全面调查其父和兄长穆塔西姆被杀事件。路透