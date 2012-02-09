卡扎菲之女敦促联合国调查其父死因

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透阿尔及尔2月8日电（记者 Christian Lowe）---卡扎菲之女艾莎（Aisha Gaddafi）担心，调查利比亚冲突中人权问题的联合国委员会，并未试图查找杀死其父的凶手。
卡扎菲去年10月20日被杀，当时的具体情况仍不清楚。他生前最後时刻血肉模糊的影像，被看作他的统治被成功推翻的标志。
艾莎的律师考夫曼（Nick Kaufman）在向联合国利比亚人权问题调查委员会主席所致信函中质疑，调查人员是否履行义务对冲突双方的侵权行为进行了调查。
信中称，艾莎希望委员会全面调查其父和兄长穆塔西姆（Mo'tassim）被杀事件。
信中写道：“这些谋杀行径已被全世界目睹，也遭到法治维护者的严厉谴责。因此，调查委员会若拒绝调查这些事件，将令人难以置信。”
考夫曼称，调查委员会成员开展了大量访问，但是似乎无意从艾莎以及卡扎菲的其他家庭成员获取证词。
路透看到的信函副本中写道：“贵委员会的调查工作明显缺乏让我的当事人参与其中的意愿，这或许会被视作有失公平，你们应该能领会我的关切。”
艾莎及卡扎菲的其他家庭成员於去年8月逃至阿尔及利亚避难。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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