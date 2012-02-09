卡扎菲之女敦促联合国调查其父死因

路透阿尔及尔2月8日电（记者 Christian Lowe）---卡扎菲之女艾莎（Aisha Gaddafi）担心，调查利比亚冲突中人权问题的联合国委员会，并未试图查找杀死其父的凶手。

卡扎菲去年10月20日被杀，当时的具体情况仍不清楚。他生前最後时刻血肉模糊的影像，被看作他的统治被成功推翻的标志。

艾莎的律师考夫曼（Nick Kaufman）在向联合国利比亚人权问题调查委员会主席所致信函中质疑，调查人员是否履行义务对冲突双方的侵权行为进行了调查。

信中称，艾莎希望委员会全面调查其父和兄长穆塔西姆（Mo'tassim）被杀事件。

信中写道：“这些谋杀行径已被全世界目睹，也遭到法治维护者的严厉谴责。因此，调查委员会若拒绝调查这些事件，将令人难以置信。”

考夫曼称，调查委员会成员开展了大量访问，但是似乎无意从艾莎以及卡扎菲的其他家庭成员获取证词。

路透看到的信函副本中写道：“贵委员会的调查工作明显缺乏让我的当事人参与其中的意愿，这或许会被视作有失公平，你们应该能领会我的关切。”

艾莎及卡扎菲的其他家庭成员於去年8月逃至阿尔及利亚避难。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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