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时事要闻 | 2012年 5月 7日 星期一 11:40 BJT

卡扎菲家族借利驻外使馆洗钱--报告

路透布鲁塞尔5月4日电---总部位於比利时的金融情报处理中心周五表示，利比亚前领导人卡扎菲的家族成员早在去年内战爆发前便可能借助利比亚驻比利时大使馆洗钱。

该机构主席Jean-Claude Delepiere对路透表示：“这不仅只是怀疑。”

金融情报处理中心在其年度报告中称，利比亚财政部曾向该国驻比利时大使馆转账约150万欧元(197万美元)，随後这笔资金多数被以现金方式提取。

在收到银行的举报後，该机构曾在2011年年初调查了利比亚驻比利时大使馆的金融账户。

该机构认为这笔资金可能汇自卡扎菲家族控制的机构。（完）

编译：靳怡雯 发稿：

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