卡扎菲家族借利驻外使馆洗钱--报告

法国总统候选人马克龙宣布与贝湖正式结盟 联手对抗勒庞
路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透布鲁塞尔5月4日电---总部位於比利时的金融情报处理中心周五表示，利比亚前领导人卡扎菲的家族成员早在去年内战爆发前便可能借助利比亚驻比利时大使馆洗钱。
该机构主席Jean-Claude Delepiere对路透表示：“这不仅只是怀疑。”
金融情报处理中心在其年度报告中称，利比亚财政部曾向该国驻比利时大使馆转账约150万欧元(197万美元)，随後这笔资金多数被以现金方式提取。
在收到银行的举报後，该机构曾在2011年年初调查了利比亚驻比利时大使馆的金融账户。
该机构认为这笔资金可能汇自卡扎菲家族控制的机构。（完）
编译：靳怡雯 发稿：
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透吉隆坡2月24日 - 马来西亚警方周五称，初步报告显示，金正男是被剧毒化学品VX神经毒剂杀害。 VX神经毒剂被联合国列为大规模杀伤性武器。 金正男是朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长，上周在吉隆坡国际机场遇袭后死亡，当时他准备乘飞机前往澳门。(完) (编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)