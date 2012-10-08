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时事要闻 | 2012年 10月 8日 星期一 10:49 BJT

利比亚组建政府之路崎岖 总理下台

路透的黎波里10月7日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---利比亚国民议会周日通过对新内阁名单的不信任投票，新总理沙古尔（Mustafa Abushagur）被迫辞去职务，凸显该国组建政府困难重重。

沙古尔提交新内阁名单才几分钟，国民议会便举行了此次投票。这是沙古尔第二次提交新内阁人选名单，他此前已迫于抗议者压力而撤回了第一份内阁名单。

国民议会眼下需选出新的总理，新总理上任後也需组建政府，带领利比亚摆脱内战阴影。

沙古尔於9月12日被国民议会选为总理。他被迫撤回第一次提交的内阁名单後，需在72个小时提名国民议会认可的内阁名单，否则就面临不信任投票。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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