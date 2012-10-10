利比亚承诺卡扎菲之子将会受到公正审判

路透海牙10月9日电(记者 Thomas Escritt)---周二在一个关於是在国内还是在海牙国际刑事法庭(ICC)审判卡扎菲之子赛义夫的听证会上，利比亚政府律师表示，利比亚可以保证赛义夫得到公正审判。

ICC法官将裁定利比亚能否公正审判赛义夫，还是将其引渡至海牙受审。

如果ICC法官裁定利比亚无法给予赛义夫公正审判，但法庭也无权迫使利比亚遵守裁决。但利比亚随後将违反国际法和联合国安理会的意愿。

利比亚政府律师Philippe Sands在ICC首日听证会上表示，ICC辩护律师所谓赛义夫受到利比亚当局虐待的指控不属实。

赛义夫去年11月在利比亚沙漠中被俘，国际法庭的律师指控他在利比亚危机中犯有反人类罪。

Sands早些时候警告称，法庭应“谨慎”对待辩护律师提出的任何指控。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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