利比亚承诺卡扎菲之子将会受到公正审判

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透海牙10月9日电(记者 Thomas Escritt)---周二在一个关於是在国内还是在海牙国际刑事法庭(ICC)审判卡扎菲之子赛义夫的听证会上，利比亚政府律师表示，利比亚可以保证赛义夫得到公正审判。
ICC法官将裁定利比亚能否公正审判赛义夫，还是将其引渡至海牙受审。
如果ICC法官裁定利比亚无法给予赛义夫公正审判，但法庭也无权迫使利比亚遵守裁决。但利比亚随後将违反国际法和联合国安理会的意愿。
利比亚政府律师Philippe Sands在ICC首日听证会上表示，ICC辩护律师所谓赛义夫受到利比亚当局虐待的指控不属实。
赛义夫去年11月在利比亚沙漠中被俘，国际法庭的律师指控他在利比亚危机中犯有反人类罪。
Sands早些时候警告称，法庭应“谨慎”对待辩护律师提出的任何指控。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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