ICC检察官称卡扎菲被杀或涉战争罪

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透12月15日电---国际刑事法庭（ICC）检察官奥坎波（Luis Moreno-Ocampo）周四称，利比亚前领导人卡扎菲於10月被反对势力抓获并杀死，他死亡的方式可能涉及战争罪。
奥坎波告诉记者："我觉得卡扎菲被杀的方式，引起关於……战争罪的疑虑。"
"我认为这是非常重要的问题，我们向（利比亚）当局提出这一关切，他们也在制定计划，设定调查所有这些罪行的全面策略。"
迫于西方压力，利比亚"全国过渡委员会"（NTC）已承诺，将调查卡扎菲及其子穆塔西姆（Mo'tassim）是如何被杀。
手机拍摄到的画面显示，卡扎菲和穆塔西姆被擒时依然活着。有人看见，卡扎菲在死前被嘲弄、殴打和虐待，而NTC官员称他是死於交火之中。
奥坎波还称，对於反卡扎菲势力以及北约在利比亚内战期间犯下战争罪的指控，他也在进行调查。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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