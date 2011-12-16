ICC检察官称卡扎菲被杀或涉战争罪

路透12月15日电---国际刑事法庭（ICC）检察官奥坎波（Luis Moreno-Ocampo）周四称，利比亚前领导人卡扎菲於10月被反对势力抓获并杀死，他死亡的方式可能涉及战争罪。

奥坎波告诉记者："我觉得卡扎菲被杀的方式，引起关於……战争罪的疑虑。"

"我认为这是非常重要的问题，我们向（利比亚）当局提出这一关切，他们也在制定计划，设定调查所有这些罪行的全面策略。"

迫于西方压力，利比亚"全国过渡委员会"（NTC）已承诺，将调查卡扎菲及其子穆塔西姆（Mo'tassim）是如何被杀。

手机拍摄到的画面显示，卡扎菲和穆塔西姆被擒时依然活着。有人看见，卡扎菲在死前被嘲弄、殴打和虐待，而NTC官员称他是死於交火之中。

奥坎波还称，对於反卡扎菲势力以及北约在利比亚内战期间犯下战争罪的指控，他也在进行调查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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