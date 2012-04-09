利比亚将在国内审判赛义夫--司法部

路透的黎波里4月8日电（记者 Ali Shuaib）---利比亚司法部长Ali Ashour周日称，不会将该国前领导人卡扎菲的次子赛义夫移送海牙国际刑事法院，将在利比亚国内对其进行审判。

Ashour对路透表示，赛义夫仍被Zintan反对派秘密关押，将在利比亚接受利比亚法官的审判，他被指控贪污、谋杀和强奸。

尽管国际刑事法院要求利比亚将赛义夫送往海牙接受审判，“利比亚不准备将（赛义夫）移送国际刑事法院，赛义夫应该接受利比亚法律的审判”。

Ashour否认国际刑事法院一名辩护律师本周提出的指控，该律师称赛义夫受到虐待和殴打，并在所受指控上受到误导。Ashour指出：“赛义夫和看守者一起吃饭，他本人情况良好。”

利比亚面临巨大压力将赛义夫移送国际刑事法院，因人权组织称利比亚无法公正审判赛义夫。

利比亚驻国际刑事法院代表Ahmad al-Jahani对路透表示，一个国际刑事法院代表团周日抵达的黎波里，与利比亚司法部就赛义夫问题进行磋商。

Ashour称，利比亚司法部已经为赛义夫准备好监狱，并正与Zintan反对派协商将赛义夫转移至的黎波里。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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