若美国军事干预 利比亚将成美军地狱--利武装组织

路透班加西9月18日电（记者 Suleiman Al-Khalidi）---利比亚武装组织“伊斯兰教法虔信者”（Ansar al-Sharia）周二称，如果美军就班加西事件实施报复，利比亚将成为“美军的地狱”。该组织否认与袭击美国驻班加西领事馆有关。

“伊斯兰教法虔信者”在班加西拥有很大势力，其高级成员Yousef Jehani对路透表示，该组织希望避免发生冲突，但是如果美国采取“愚蠢”行动，该组织准备与之一决雌雄。

Jehani指出，如果美国进行军事干预，利比亚人将被逼上圣战道路。

“如果美军士兵到利比亚来的目的不是保护使馆，而是像入侵伊拉克或阿富汗那样，利比亚所有军队和所有利比亚人都一定会放下内部矛盾，一致打击美国和美国人，”Jehani说道。

“我们反对杀害美国驻利比亚大使的行为，因为他没有犯下该被杀死的罪行。但是如果美国使用这件事作为借口，利比亚将成为美军的地狱，”Jehani表示，并称他的组织已做好准备。

Jehani称，若美国派军队打击伊斯兰组织，美国公民将会成为攻击目标。

“利比亚人将发动圣战。美国在这里所受的打击将远远超过阿富汗。甚至美国人都将成为目标，因为美军的出现将被视为侵略。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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